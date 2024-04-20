تحرير 15 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة بالعريش

شنت مديرية التموين بشمال سيناء، اليوم السبت، حملة تموينية على الأسواق والمخابز الأفرنجية والسياحية فى إطار المتابعات الميدانية والحملات الرقابية وتنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ورأفت العبد مدير مديرية التموين بالعريش بتكثيف الحملات التموينية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٨ محاضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية بالإضافة إلى ٧ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وقد أفاد رأفت العبد مدير المديرية أنه يتم الحملات التموينية على مستوى المحافظة مع القيام بحملات مشتركة مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى ومديرية الصحه للسيطره على الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.

وكانت وزارة التموين اليوم قد أصدرت بيانا بنسب التخفيض على الزيوت الى 36% .

وأعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انخفاض سعر الزيت اليوم السبت بنسبة 14% بالإضافة إلى التخفيضات السابقة ليصل اجمالى التخفيضات على سلعة الزيت الى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسة الاجتماعات التى انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزاراء مع المنتجين والموردين والمصنعين وإتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية فى ضوء أعمال لجنة ضبط الاسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافى الذى تم اليوم يبدأ من 65 جنيها لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر فى الأسواق .

كما أكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى على التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة اولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال وأوضحت أن ذلك حرصا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كلاً من أرما ، صافولا ، والمتحدة ، وغيرها من الشركات المنتجة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك وفرة وزيادة فى الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التى تمت مؤخراً والتى تجاوزت 8 مليار دولار بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار فى صالح المستهلك.