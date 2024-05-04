الطيران الإسرائيلي يستهدف محيط مركز "أبو مدين" شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مركز "أبو مدين" شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول إصابات إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة .

ومنذ قليل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك عدد من الشهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بعد اقتحام الاحتلال البلدة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين، وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات عنيفة بمحيط المنزل المحاصر في دير الغصون قرب طولكرم.

وأرسل الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية اقتحمت دير الغصون بمدينة طولكرم تزامنًا مع اشتباكات عنيفة داخل البلدة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، باستشهاد فلسطينيين اثنين في اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وأصيب مواطن فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، وانتشرت الآليات العسكرية داخل البلدة، وقام جنود الاحتلال بتفتيش عدة منازل وتخريب محتوياتها داخل البلدة.