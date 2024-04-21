محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يضعان حجر الأساس لأول مجمع ديني ثقافي تعليمي طبي خدمي بشرم الشيخ

وضع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، حجر الأساس لإقامة أول مجمع ديني ثقافي تعليمي طبي خدمي عالمي بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ ومستشاري المحافظ،والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، والراهب القمص أبانوب البراموسي والقس يوأنس نبيل، نيابة عن الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لأول مرة يجري إقامة مجمع ديني ثقافي خدمي على أرض جنوب سيناء، مشيرا إلى أن هذا المجمع يعد نواة لإقامة المجمعات الدينية بمدن المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى تصميم هذا المجمع بشكل يتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ السياحية، ليكون قاعدة ترسيخ التسامح التي يجري على أرض سيناء المباركة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هذا المجمع الديني الثقافي سيصبح أحد المعالم السياحية الكبرى على أرض المحافظة، خاصة أنه سيجري تصميمه على غرار فني فريد، مما سيسهم في الجذب السياحي بقطاع نبق.

وأوضح أنه سيكون منارة دينية ثقافية سياحية متكاملة الخدمات، كونه يتضمن مستشفى، وكيذايريا، وحديقة كبيرة.

ومن جانبه، أوضح اللواء مهندس بدر حسني، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، أن المشروع سيجري إقامته على مساحة 50 ألف متر مربع، ويتضمن كنيسة " الملاك ميخائيل"، ومسجد " الولي الحميد" على مساحة 7 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن يجري تصميمه على غرار مسجد مصر بالعاصمة الإدارية، ومنطقة خدمية على مساحة 15 ألف متر مربع، ومول على مساحة 11 ألف متر مربع، ومدرسة دولية على مساحة 15 ألف متر مربع، إضافة إلى مستشفى اليوم الواحد، وحديقة وكيذ ايريا..