«فودة» يهنئ أسقف سيناء الجنوبية بسلامة الوصول بعد رحلة علاج في الخارج

قام الدكتور محمد مختار جمعة، يرافقه اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بزيارة الي كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ علي هامش زيارته لافتتاح أعمال تطوير مسجد الصحابة، وافتتاح مسابقة النوابغ للقرأن الكريم والثقافة الاسلامية خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري، وذلك بغرض تهنئة الأنبا أبوللو بسلامة الوصول بعد رحلة علاج في الخارج.

ضم وفد المحافظة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومستشاري المحافظ.

وحرص وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء علي الاطمئنان علي صحة الأنبا أبوللو بعد إجراء جراحة داعين الله له بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب أسقف سيناء الجنوبية عن سعادته بالزيارة، مقدما الشكر لوزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء على تلك اللفتة الإنسانية البالغة الأثر، مما يرسخ روح التسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية والبناء.