اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لموقعة الجونة بالدوري

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي التحضير لمباراته أمام الجونة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر المسابقة المحلية من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الإسماعيلي يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف، ووصل للنقطة الـ 24 في المركز الـ11 بجدول الدوري المصري.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني على مشاهدة مقاطع فيديو لفريق الجونة، للوقوف على طريقة لعب الفريق الساحلي تحت قيادة علاء عبد العال، وأسلوبهم في نقل الكرة واختراق صفوف الخصم وطريقتهم في وضعية الدفاع، من أجل تحقيق الفوز على الجونة، وتفادي فقدان أي نقاط، بعد التعادل مع الفريق الساحلي في مباراة الدور الأول.

في شأن مغاير، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله للاطلاع على موقف الذين تعرضوا للإصابة في إطار التحضير لمباراة الجونة القادمة في الدوري، في ظل رغبته في معرفة موقفهم من اللحاق بالمباريات القادمة في الدوري ، حيث يتطلع إلى تجهيزهم فنيا وبدنيا قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض أكثر من لاعب للإصابة في الفترة الماضية وهم أحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومن قبلهم محمد الشناوي وحمزة علاء، ويرغب في معرفة الحالة الطبية للرباعي المصاب، ومدة غيابهم عن الفريق الأحمر، ومدى اللحاق بالأهلي قبل نهائي إفريقيا أم يستمر غياب البعض منهم.

بعيدا عما سبق، قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه بدأ مباراة الإسماعيلي بشكل جيد وضغطنا بشكل شرس على المنافس وتقريبا ضغطناهم في وسط ملعبهم بالشوط الأول، والمنافس خلق فرصة وحيدة من هجمة مرتدة بالشوط الأول وأنقذها مصطفى شوبير ببراعة".

تابع: "أول 5 دقائق من الشوط الثاني لم نكن جيدين واللاعبين استسهلوا المباراة، وبعد دخولنا في المباراة جرى مكافأتنا وسجلنا الهدف الثاني وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى ولكن أهدرنا عدة فرص، ولكن فجأة أدخلنا المنافس مرة أخرى في اللقاء بدون داعي، وصعبنا المباراة على أنفسنا بعدما تحصل على ركلة جزاء من خطأ وسجل منها الهدف الأول".

وأكمل: "كان هناك رغبة من المنافس في إدراك التعادل وحاول الضغط علينا، وهو ما تسبب في "كهربة" المباراة ولكن اللقاء مر إلى بر الأمان وهو درس سنتعلم منه في الفترة القادمة".

شدد: "سعداء بعودة المصابين السبعة وكان هناك صعوبة في المباريات الماضية من الاستفادة من هؤلاء اللاعبين وهو ما جعل المنافسة قوية بين جميع اللاعبين واللاعبين عادوا من إصابات طويلة وهو ما ظهر على أدائهم خلال اللقاء، ويحتاجون فرومة ورتم مباريات من أجل تجهيزهم، وهناك تسليط بشكل سلبي على موديست وأرى أن هناك مباريات ظهر فيها بشكل جيد وشارك في وقت قليل في المباراة وبعد "كهربة" الأجواء ولم يكن هناك فرصة لتقييمه بشكل جيد".

وعن إصابة محمود كهربا عقب المباراة، قال: "لم أستطع الحديث مع الطبيب عن موقف الإصابات التي تعرض لها أحمد عبد القادر ومحمد هاني خلال المباراة".