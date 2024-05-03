الرئيس الأمريكي: احتجاجات الجامعات مسيسة.. ولن تغير سياستنا تجاه إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك مَن يسعى لتحقيق أهداف سياسية، فيما وصفها بأنها «لحظات الاعتراض»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها جامعات ومؤسسات تعليمية أمريكية دعت لتغيير سياسة الإدارة الحالية بشأن الحرب في قطاع غزة.

وأضاف عبر منصة «إكس»: «دعوني أتحدث بوضوح: الاحتجاج السلمي يتمتع بالحماية في أمريكا، (أما) الاحتجاج العنيف فلا حماية له هذا مخالف للقانون».

يأتي هذا بعد أن نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن بايدن قوله إن دعمه لإسرائيل لا يتزحزح في ظل الاحتجاجات الطلابية، التي خرجت في جامعات البلاد ضد الحرب التي تشنها على غزة.

وقال إن الاحتجاجات في الجامعات لنّ تغيّر سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

ورد بايدن بالنفي على سؤال صحفي، بعد كلمة ألقاها بشأن ما إذا كانت الاحتجاجات قد اضطرته إلى إعادة النظر في السياسات الأمريكية تجاه المنطقة.

غير أنه أكّد على ضرورة إعطاء الحرية للطلبة للتعبير عن آرائهم دون أن تتطور إلى العنف.

وانتقد بايدن ما وصفه بالتعدي على الممتلكات والتخريب في مقار الجامعات في أنحاء البلاد، قائلاً إن حرية التعبير وسيادة القانون يجب دعمهما في الوقت الذي تخرج فيه الاحتجاجات الطلابية.

وقال بايدن إن الحرس الوطني لا يجب أن يتدخل في تلك الاحتجاجات.