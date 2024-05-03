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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

غارات صاروخية لحزب الله على شمال إسرائيل

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
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أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عدة صواريخ على زبدين ورويسات العلم وشتولا المطلة.

عقب هجماتها الصاروخية على زبدين ورويسات العلم وشتولا المطلة، استهدف حزب الله موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأعلن حزب الله في وقت سابق تنفيذ هجوم جوي بمسيرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا

كما شن  حزب الله هجوم جوي بمسيّرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا.

فيما دوت صفارات الإنذار ولأول مرة منذ بداية الحرب  بالمنطقة من حيفا جنوبًا مرورًا بعكا ونهاريا وانتهاء بطول الحدود الشمالية.

وذكر إعلام إسرائيلي أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي في الشمال دخلو الي  الملاجئ بعد هجوم شنته 3 طائرات بدون طيار تابعة لحزب

 

حزب الله اللبناني صواريخ زبدين ورويسات العلم وشتولا