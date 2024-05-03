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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع 20 شخصًا في حادث حافلة بباكستان

مصرع
مصرع
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لقى 20 شخصًا مصرعهم في حادث مروري، شمال باكستان، اليوم الجمعة، عندما انحرفت حافلتهم عند منعطف وسقطت في وادٍ على نهر السند، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وكانت الحافلة تقوم برحلة بين روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام آباد، ومدينة غلغت.

وقال عزمت شاه، المسؤول في الشرطة ببلدة شيلاس الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومتراً من موقع الحادث، إن «20 شخصاً قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح في الحادث».

وأوضح في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عند منعطف فسقطت في الوادي الذي يمر به نهر السند.

وأفاد المسؤول في الشرطة بأن خمسة من المصابين حالتهم حرجة وينقلون إلى غلغت.

وتسجل باكستان معدلات وفيات مرتفعة جراء الحوادث المرورية بسبب سوء حالة الطرق السريعة وعدم احترام قوانين السير والقيادة بتهور.

وغالباً ما تكون الحافلات محملة بأقصى طاقتها في البلاد، ولا يجرى الالتزام بربط حزام الأمان.

 

 

مصرع شخص حادث حافلة باكستان