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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن ملابس بالعمرانية

أرشيفية
أرشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مخزن ملابس بشارع النيل بالعمرانية، وفحص آثار الحريق لعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

وفي التفاصيل، تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن ملابس بشارع النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بماكينة خياطة سبب نشوب الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انتداب الأدلة الجنائية حريق مخزن ملابس بالعمرانية