المعمل الجنائي: ماس كهربائي وراء حريق ملعب بجامعة القاهرة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل أحد ملاعب جامعة القاهرة بالجيزة، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

ماس كهربائي

وأفادت التحريات أن السبب وراء إضرام النيران بملعب من ملاعب الجامعة، هو حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق محدود داخل أحد ملاعب جامعة القاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.