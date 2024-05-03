انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان الأفلام السعودية

انطلقت أمس الخميس، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية"، تحت شعار: "سينما الخيال العلمي"، واختار المهرجان فيلم افتتاح الدورة "أندرجراوند" للمخرج السعودي عبدالرحمن صندقجي، وهو فيلم وثائقي طويل، يلقي الضوء على المواهب الموسيقية في المملكة، ويستعرض واقع الصناعة الموسيقية المحلية، حيث إنه أحد الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية في الدورة العاشرة.

وخلال حفل الافتتاح، تم تكريم الفنان السعودي عبد المحسن النمر (60 عاماً) الذي وجه التحية إلى أسرته قائلاً: "نجاحك في الفن لا ينفصل أبداً عن نجاحك كأب وكزوج وكأخ، شكرا لوجودكم في حياتي".

شهد الحفل حضور عددا كبيرا من نجوم السعودية منهم: عبدالإله السناني، إبراهيم الحساوي، عبدالمحسن النمر، سعيد صالح، خيرية أبو لبن، سمية رضا، وغيرهم.

وتتضمن فعاليات هذه الدورة عرض 76 فيلماً، يتنافس 53 فيلماً منها على 36 جائزة، إذ ستعقد على هامش الفعاليات 10 ورش تدريبية تشمل ورشتين مخصّصتين لمشاركي سوق الإنتاج ومعملَي تطوير السيناريو القصير والطويل، وندوات عن عروض الأفلام، وإنتاج الأفلام الروائية في السينما السعودية، ومفهوم الفيلم السعودي، وشعرية السينما وجماليتها، وندوة "ماستر كلاس" حول التعامل القانوني في منصات البث العالمية، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات.