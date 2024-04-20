رئيس مدينة دهب يشارك في حملة نظافة موسعة لشاطئ اللاجونا

نظم مجلس مدينة دهب بجنوب سيناء حملة نظافة موسعة لشاطئ اللاجونا شملت جميع مناطق الشاطىء وقد شارك اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينة فاعليات الحملة والتى شهدت مشاركة إيجابية وقبول نشط من عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية، الأهالي والمهتمين بالبيئة البرية والبحرية والعاملين بمجلس المدينة وعمال شركة النظافة.

وتم استخدام معدات شركة النظافة ومجلس المدينة لرفع المخلفات بكافة أنواعها لوضع كلا منها فى المكان المخصص لذلك، وأشاد السيد رئيس المدينة بالمشاركة الفعالة والكبيرة من الحضور.

كما تقدم بالشكر والتقدير لجميع المشاركين وأصدر عددًا من التكليفات والأوامر المنظمة للعمل في هذا الشأن والتي تمثلت في أن يتم تنفيذ حملة النظافة، يوم السبت، من كل أسبوع بأحد شواطئ المدينة وتكليف شركة النظافة بدهان جميع صناديق جمع القمامة والبراميل الموجودة بمنطقة اللاجونا وإعادة توزيعها على الشاطئ بما يسمح لمرتادي الشاطىء التخلص من القمامة بسهولة وتكليف شركة النظافة بتوزيع أكياس جمع القمامة عبوة خمسة كيلو على مرتادي اللاجونا مجانًا لتجميع مخلفاتهم بها ووضعها فى الأماكن المخصصة بعد انتهاء أوقاتهم على الشاطئ.

كما أمر بإعادة دهان اللوحات الإرشادية وصياغتها باللغتين العربية والإنجليزية وإعادة توزيعها على الشاطئ تيسيرًا على مرتادي اللاجونا.

وفى النهاية دعا رئيس المدينة جميع أهالي المدينة للمشاركة في حملات النظافة أما بشكل مباشر من خلال المشاركة في الفعاليات حسب وقت فراغهم أو بشكل غير مباشر من خلال الالتزام بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المخلفات بوضعها في الأماكن المخصصة لها.