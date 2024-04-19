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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إدخال 250 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية

ادخال 250 شاحن مساعدات
ادخال 250 شاحن مساعدات فلسطينية لقطاع غزة عبر المعابر الحدود
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كشفت إحصائية حركة عبور الشاحنات من مصر الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري والمعابر الحدودية الاخري عن أدخال 250 شاحنة مساعدات ومواد تجارية لقطاع غزة اليوم الجمعة وبينت الإحصائية منهعبور 87 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح البري بينهم 7 شاحنات محروقات بواقع 4 شاحنات غاز طهي طعام و3 شاحنات سولار وتضمنت الشاحنات 52 مواد غذائية و1 مستلزمات طبية و5 طحين و 1 أجهزة طبية و2 بطانيات و 3 فرشات و 1 مياه و5 مواد تنظيف و1 معكرونة و1 أرز و3 خيام و5 ملابس.

بينما عبرت الي غزة  163 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم تضمن 92 شاحنة مساعدات منها 43 طحين و16 طرود غذائية و2 مواد تنظيف و30 فرشات و1 مياه و71شاحنة قطاع خاص منها 5 زيت طعام و15 بطاطا و13 بصل و1 مكرونة و4 رز و2 عصير و3 أحذية و1 بامبرز و3 تفاح و6 بيض و1 تومة و2 محارم و2 كيك و1برتقال و5 دجاج و1باميه و1موز و1فواكه و2 جبنة و1 باذنجان و1 بسكوت.

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