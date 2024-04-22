شمال سيناء الأزهرية تجرى مقابلات اختيار رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية

أجرت منطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، المقابلات الخاصة بالمتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومساعدين ثقافيين بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية، بالإدارات السبع التابعة لمنطقة شمال سيناء الأزهرية.

وقد قام بإجراء المقابلات لجنة مشكلة برئاسة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وبعضوية محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وياسر النجار، مدير الامتحانات، والدكتور جمال سلامة، مدير التعليم الابتدائي، وأبوبكر رستم، مدير إدارة الشؤون القانونية، وإيهاب المغازى، مدير إدارة التنسيق.

وأكد رئيس المنطقة أهمية الامتحانات ودور رئيس اللجنة والمساعدين، في توزيع العمل وتطبيق جميع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وتفعيل دور الأمن والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المنطقة في حالة ظهور أي تعليمات تخص الامتحانات، وسوف تعلن النتيجة بعد اجتياز المقابلة واستكمال الإجراءات وتوافر الشروط للسادة المتقدمين.