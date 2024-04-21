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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

792 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالي شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، على عدد( 31) قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن

وبذلك يصبح عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى اليوم 792 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ اللواء دكتور خالد فودة شرم الشيخ خالد فوده محافظ جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ