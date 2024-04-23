فودة يتابع آخر المستجدات لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

تابع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، آخر المستجدات لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من مدن المحافظة ومنها طور سيناء وطابا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات علي مستوى مدن المحافظة والبرنامج الزمني لافتتاح تلك المشروعات في الفترة القادمة بحضور الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والأجهزة المنفذة لتلك المشروعات.

حضر الاجتماع الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء مهندس بدر حسني، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، وعدد من ممثلي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات علي أرض المحافظة.