محافظ جنوب سيناء يناقش فعاليات مؤتمر الطاقة الإفريقي بشرم الشيخ

التقى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بالمحاسب محمد السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر العضو المتفرغ للشؤون الإدارية، والمهندس سامي عرفه أبو ورده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة الأفريقي الذي تستضيفه شرم الشيخ حاليًا.

ناقش اللقاء جملة من الموضوعات الهامة، على رأسها فعاليات مؤتمر الطاقة الأفريقي: حيث أشاد المحافظ بأهمية هذا المؤتمر ودوره في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الطاقة، وإنجازات شركة القناة لتوزيع الكهرباء في جنوب سيناء: ثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الشركة في تطوير البنية التحتية للكهرباء وتحسين خدماتها للمواطنين، مشيرًا إلى عدد من المشاريع الهامة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مثل مشاركة الشركة في مؤتمر المناخ كوب 27، وإنشاء مركز التحكم الآلي، وإنشاء مركز خدمة العملاء والمستثمرين وذوي الهمم في شرم الشيخ، وتطوير شبكات الكهرباء ومراكز الخدمة في جميع أنحاء المحافظة، وإعادة تطوير شبكات مدينة سانت كاترين، وتنفيذ مشروع الريف المصري، وإعادة تأهيل شبكات مدن دهب ونويبع وطابا، وتوصيل الكهرباء لتجمعات التنموية ومحطات المياه والصرف الصحي.

وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ الشكر والتقدير لكل من نائب رئيس الشركة القابضة ورئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء على جهودهما المميزة، كما طالب بعقد المزيد من اللقاءات والمؤتمرات في شرم الشيخ.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتنمية المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.