تحرير المحضر 71 لتموين شمال سيناء ضد المخابز المخالفة خلال أسبوع

قام اليوم الإثنين رأفت العبد مدير مديرية التموين بشمال سيناء بحملة تموينية مكبرة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالمرور على المخابز الإفرنجية والمخابز السياحية لتنفيذ توجيهات وزير التموين لمتابعة الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة بالتوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤م، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدقيق المدعم المحظور تداوله بالمخابز السياحية وتم تحرير عدد ٢ محضر بذلك بالإضافة إلى تحرير عدد ١ محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتستمر الحملات التموينية ضد المتلاعبين والمخالفين وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ومحافظ شمال سيناء بملاحقة كل من تسول له نفسه التلاعب والجشع ورفع الأسعار.

وحسب بيانات مديرية التموين بشمال سيناء قد تحرر 68 محضرا تموينيا خلال أسبوع للمخابز التموينية المخالفة وتراوحت المحاضر مابين عدم اعلان اسعار وعدم الالتزام بالوزن القانوني لرغيف الخبز المدعم وغلق مخابز اثناء فترات العمل الرسمية وغيرها من مخالفات حررتها ادارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بشمال سيناء ومالزالت الضربات التموينية مستمرة ضد المخابز المخالفة بالمحافظة.