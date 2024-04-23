ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحرير المحضر 71 لتموين شمال سيناء ضد المخابز المخالفة خلال أسبوع

تحرير المحضر رقم
تحرير المحضر رقم 71 لتموين شمال سيناء ضد المخابز المخالفة خل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام اليوم  الإثنين  رأفت العبد مدير مديرية  التموين بشمال سيناء بحملة تموينية مكبرة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالمرور على المخابز الإفرنجية والمخابز السياحية لتنفيذ توجيهات وزير التموين لمتابعة الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة بالتوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤م، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدقيق المدعم المحظور تداوله بالمخابز السياحية وتم تحرير عدد ٢ محضر بذلك بالإضافة إلى تحرير عدد ١ محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتستمر الحملات التموينية ضد المتلاعبين والمخالفين وذلك تنفيذا لتعليمات  وزير التموين الدكتور علي مصيلحي  ومحافظ شمال سيناء بملاحقة كل من تسول له نفسه التلاعب والجشع ورفع الأسعار.

وحسب بيانات مديرية التموين بشمال سيناء قد تحرر 68 محضرا تموينيا خلال أسبوع للمخابز التموينية المخالفة وتراوحت المحاضر مابين عدم اعلان اسعار وعدم الالتزام بالوزن القانوني لرغيف الخبز المدعم وغلق مخابز اثناء فترات العمل الرسمية وغيرها من مخالفات حررتها ادارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بشمال سيناء ومالزالت الضربات التموينية مستمرة ضد المخابز المخالفة بالمحافظة. 

الدقيق المدعم الحملات التموينية الأجهزة الرقابية المرور علي المخابز تموين شمال سيناء مديرية التموين بشمال سيناء