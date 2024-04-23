محافظ جنوب سيناء يبحث عددا من الحلول لإدارة المخلفات البترولية وتعظيم الاستفادة منها

عقد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريدلبحث عددا من الحلول المقترحة لإدارة المخلفات البترولية الصلبة والسائلة، واستعراض أداء المنظومة وكيفية الاستفادة القصوى منها.

واستمع المحافظ لشرح موجز عن موقف منظومة إدارة المخلفات البترولية الصلبة والسائلة فى المحافظة والوضع الحالي للمنظومة لإعادة التدوير.

يشار الي أن شركة بتروتريد هى الشركة المفوضة من وزارة البترول والثروة المعدنية بتجميع المخلفات البترولية الصلبة والسائلة والزيوت المستعملة وإعادة تدويرها من جميع انحاء الجمهورية والموانئ والبحرية والبرية والمناطق الحرة والاستثماريّة والمناطق اللوجستية وفقا لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية، وايضًا تحصيل فواتير الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية من المنازل وكبار العملاء من المؤسسات والمصانع والفنادق.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمحاسب ابراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات.