محافظ شمال سيناء: احتفال العيد القومي مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن احتفال المحافظة بعيدها القومي، مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل ويتضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية منها المرحلة الاولي من استاد العريش الرياضي ومدرسة الطويل للتعليم الأساسي ومدرسة التلول البحرية ومدرسة سلمانه الثانوية ومدرسة الفارابي للتعليم الأساسي وافتتاح عمارات قبر عمير والجورة وافتتاح إدارة تموين الشيخ زويد ووضع حجر الأساس للحديقة المركزية بالعريش.

أضاف المحافظ، أنه على هامش احتفال المحافظة بعيدها القومي سيتم افتتاح المعرض الأول للمنتجات اليدوية لوحدة ايادي مصر ووضع اكليل الزهور على النصب التذكاري بالعريش وطرح مدينة رفح الجديدة وقري الصيادين ببئر العبدوالتجمعات التنموية في وسط سيناء أمام المنتفعين ونقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد النصر بالعريش وافتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بعد فترة المنع.

وتابع المحافظ، أن مهرجان الهجن يقام على مدار يومين، وبحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق، مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادى ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو ١٧ غرب العريش، حيث لا يوجد لهما مثيل في باقي محافظات الجمهورية.

وأعلن المحافظ عن تخصيص عدد من الاتوبيسات من ديوان عام المحافظة بالمجان لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء إلى مضمار نادى الهجن، لافتا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق، مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادى ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو ١٧ غرب العريش، حيث لا يوجد لهما مثيل في باقي محافظات الجمهورية.

وتنطلق احتفالات محافظة شمال سيناء، بعيدها القومي، اليوم الاثنين، بافتتاح مهرجان الهجن في مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.