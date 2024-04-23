ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

افتتاح المرحلة الأولى من تطوير القطاع السكني الفندقي بالمدينة الشبابية بالعريش

أفتتاح المرحلة الأولي
أفتتاح المرحلة الأولي من تطوير القطاع السكني الفندقي بالمدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت المدينة الشبابية بالعريش اليوم، افتتاح المرحلة الأولى من تطوير القطاع السكني الفندقي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

يأتي افتتاح المرحلة الأولى من تطوير القطاع السكني الفندقي بالمدينة الشبابية بالعريش، في إطار اهتمام الدولة المصرية الكبير بشبابها، وحرصها على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بفاعلية في بناء المجتمع.

وتأتي عملية الافتتاح ضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء، حيث تفقد مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة داخل المدينة، شملت مشاريع "ألف بنت.. ألف حلم، مشروع اللياقة البدنية، ومعرض للمنتجات اليدوية والتراثية". كما شهد احتفالية وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للأيتام، والتي تضمنت مشروع "ها أنا أحقق ذاتي".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح المرحلة الأولى من تطوير القطاع السكني الفندقي بالمدينة الشبابية بالعريش، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب المصري والتنمية الشاملة في جميع المجالات بكافة محافظات الجمهورية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببدء التوسع في العملية الاستثمارية بالمدينة واستغلال مواردها لتطويرها والنهوض بها.

وأشار الدكتور صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتوفير فرص العمل لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم، من خلال مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها، كما تعمل على تطوير البنية التحتية للشباب، من خلال إنشاء المزيد من مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة الشبابية.

وشهد الدكتور صبحي، والدكتور شوشة، احتفالية وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للأيتام، والتي تضمنت مشروع "ها أنا أحقق ذاتي"، بمشاركة 150 شابا وفتاة.

الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المركزية للتنمية الرياضية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وزير الشباب والرياضة