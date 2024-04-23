شهدت المدينة الشبابية بالعريش اليوم، افتتاح المرحلة الأولى من تطوير القطاع السكني الفندقي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

يأتي افتتاح المرحلة الأولى من تطوير القطاع السكني الفندقي بالمدينة الشبابية بالعريش، في إطار اهتمام الدولة المصرية الكبير بشبابها، وحرصها على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بفاعلية في بناء المجتمع.

وتأتي عملية الافتتاح ضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء، حيث تفقد مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة داخل المدينة، شملت مشاريع "ألف بنت.. ألف حلم، مشروع اللياقة البدنية، ومعرض للمنتجات اليدوية والتراثية". كما شهد احتفالية وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للأيتام، والتي تضمنت مشروع "ها أنا أحقق ذاتي".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح المرحلة الأولى من تطوير القطاع السكني الفندقي بالمدينة الشبابية بالعريش، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب المصري والتنمية الشاملة في جميع المجالات بكافة محافظات الجمهورية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببدء التوسع في العملية الاستثمارية بالمدينة واستغلال مواردها لتطويرها والنهوض بها.

وأشار الدكتور صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتوفير فرص العمل لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم، من خلال مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها، كما تعمل على تطوير البنية التحتية للشباب، من خلال إنشاء المزيد من مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة الشبابية.

وشهد الدكتور صبحي، والدكتور شوشة، احتفالية وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للأيتام، والتي تضمنت مشروع "ها أنا أحقق ذاتي"، بمشاركة 150 شابا وفتاة.