«الفايننشال تايمز»: احتجاجات الحرم الجامعى الداعمة لغزة عبئًا سياسيًا على بايدن والديمقراطيين

يستغل الجمهوريون الاضطرابات فى الحرم الجامعى من نيويورك إلى كاليفورنيا، حيث يهاجمون الرئيس الأمريكى جو بايدن لفشله فى قمع الاحتجاجات على الحرب الإسرائيلية فى غزة، ويصورون أمريكا على أنها تخرج عن نطاق السيطرة تحت قيادة الرئيس الأمريكي.



وبحسب صحيفة "الفايننشال تايمز" أدت الاضطرابات إلى تفاقم التوترات داخل الحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه بايدن بشأن تعامله مع الصراع فى الشرق الأوسط، وصرفت بعض الاهتمام عن محاكمة دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهورى المفترض لانتخابات نوفمبر، بتهمة تزوير وثائق فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل، قضية "المال الصامت" فى نيويورك.



مقعد خلفي

قال جون فيهيرى الخبير الاستراتيجى الجمهورى والمساعد السابق فى الكونجرس: "كان الديمقراطيون يحاولون تحقيق قدر كبير من محاكمات دونالد ترامب هذه، لكنهم احتلوا "مقعدًا خلفيًا" فى مواجهة الاحتجاجات".



ومع ظهور مشاهد درامية للشرطة وهى تداهم مبنى محتلًا فى جامعة كولومبيا فى نيويورك، ومتظاهرين مناهضين يهاجمون مخيمًا مؤيدًا للفلسطينيين فى جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، هذا الأسبوع، كان ترامب يقوم بحملته الانتخابية فى ولاية ويسكونسن خلال فترة استراحة من إجراءات المحكمة.



ودعا رؤساء الكليات إلى "إزالة المعسكرات على الفور، وهزيمة المتطرفين، واستعادة حرمنا الجامعى لجميع الطلاب العاديين الذين يريدون مكانًا آمنًا للتعلم منه".



وأشاد ترامب أيضًا بحملة القمع التى قامت بها سلطات إنفاذ القانون فى نيويورك: “جاءت الشرطة وفى غضون ساعتين بالضبط، انتهى كل شيء. لقد كان شيئًا جميلًا يستحق المشاهدة."



"العالم الثالث"

وفى قناة "فوكس نيوز"، قال أحد مقدمى الأخبار المحافظين، الأربعاء، إن الصور القادمة من الكليات كانت مثل تلك الموجودة فى دولة من "العالم الثالث"، حيث انتقد المعلقون اليمينيون السياسيين الديمقراطيين بسبب الاحتجاجات.



وقال مايك هاكابي، الحاكم السابق لولاية أركنساس، وهو ضيف فى البرنامج: "لقد تمت محاكمة الرئيس السابق للولايات المتحدة وهؤلاء البلطجية الذين يتسببون فى فوضى لا تصدق". وسعى البيت الأبيض إلى النأى بنفسه عن المتظاهرين من خلال إدانة "خطاب الكراهية الخطير" الذى يظهره البعض، والقول إن أى مظاهرات يجب أن تكون "سلمية وقانونية".



وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية لبايدن، إن الرئيس سيلقى خطابًا حول معاداة السامية فى الكابيتول هيل هذا الأسبوع وسيتم تحديثه “بانتظام” بشأن الاحتجاجات. وال جان بيير الأربعاء: “لا ينبغى أن تكون قادرة على إزعاج أو تعطيل التجربة الأكاديمية".



بايدن ضعيف

لكن الجمهوريين استخدموا الاضطرابات لتصوير بايدن على أنه ضعيف وغير راغب فى مواجهة منتقديه اليساريين أو الإدلاء بتعليقات عامة أكثر قوة حول هذا الموضوع.

وقال توم كوتون، السيناتور الجمهورى عن ولاية أركنساس، للصحفيين يوم الأربعاء: "متى سيدين الرئيس نفسه، وليس أبواقه؟".

وأضاف كوتون: “يحتاج الرئيس بايدن إلى إدانة المتعاطفين مع حماس فى الحرم الجامعى دون المواربة بشأن خوض الإسرائيليين حربًا عادلة من أجل البقاء".

وقال الخبير الاستراتيجى فيهيري: إن مشكلة بايدن هى أنه لم يكن أحد "ينتبه إليه" وأن المتظاهرين لم يكونوا "خائفين" منه: "يجب أن يدعم القانون والنظام. إنه مثل الوالد الذى يحاول إقناع الأطفال بالهدوء من خلال إعطائهم المزيد من الحلوى".

وهرع مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، إلى جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي، فى محاولة للإدلاء ببيان سياسى حيوى ضد المتظاهرين. وجاءت الزيارة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يتضمن مساعدات لأوكرانيا كان مثيرا للجدل داخل حزبه، والذى أثار تحديا لقيادته.



ترامب والفوضى

قال كايل كونديك، المحلل فى مركز السياسة بجامعة فيرجينيا: "لا يمكنك التوصل إلى حل أفضل للجمهوريين من المتظاهرين اليساريين المتطرفين فى الحرم الجامعي". "إن ذلك يلعب دورًا فى روايتهم الأوسع للانتخابات، وهى أن ترامب سيأتى وينظف الفوضى".

يوم الأربعاء، أقر مجلس النواب مشروع قانون يوسع تعريف معاداة السامية لإنفاذ قوانين مكافحة التمييز، بدعم من أغلبية الحزبين. لكن عارضه سبعون ديمقراطيا، كما عارضه ٢١ جمهوريا.

وأثارت التداعيات السياسية مقارنات مع الاحتجاجات ضد حرب فيتنام، التى خلقت خلفية ضارة لمؤتمر الحزب الديمقراطى فى عام ١٩٦٨ وساعدت فى تمهيد الطريق لانتصار الجمهورى ريتشارد نيكسون على هيوبرت همفرى فى السباق إلى البيت الأبيض فى وقت لاحق من ذلك العام.

مع أقل من أربعة أشهر قبل انعقاد المؤتمر، يسير بايدن على خط رفيع للغاية بين إدانة الاحتجاجات غير المقبولة وعدم تنفير الناخبين التقدميين الشباب الذين يحتاجهم للمشاركة.

وقالت منظمة "كلية الديمقراطيين الأمريكيين"، وهى منظمة طلابية تابعة للجنة الوطنية الديمقراطية، هذا الأسبوع إنها تدعم إعادة انتخاب بايدن، لكنها أضافت أن الطلاب بشكل عام لديهم "الوضوح الأخلاقى لرؤية هذه الحرب على حقيقتها: مدمرة وإبادة جماعية وحرب مدمرة وإبادة جماعية". وغير عادلة".

وانتقد الجمهوريين بسبب "تشويه سمعة جميع المتظاهرين باعتبارهم بغيضين"، وكذلك استراتيجية "عناق الدب" التى ينتهجها بايدن تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو. لكن ليس من المؤكد أن هجمات الجمهوريين على بايدن ستستمر. ولم تكن محاولاتهم السابقة لتصوير بايدن والديمقراطيين على أنهم ضعفاء فيما يتعلق بالقانون والنظام خلال سباق البيت الأبيض لعام ٢٠٢٠ وانتخابات التجديد النصفى لعام ٢٠٢٢ فعالة بشكل خاص، حيث انتهى الأمر بقضايا أخرى أكثر أهمية - باستثناء عدد قليل من سباقات الكونجرس.

علاوة على ذلك، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالنفاق، مشيرين إلى أن العديد منهم دافعوا عن هجمات ٦ يناير على مبنى الكابيتول الأمريكى فى عام ٢٠٢١.

كما لاحظوا تعليق ترامب بأن هناك "أشخاص طيبين للغاية على كلا الجانبين" فى مسيرة العنصريين البيض. فى شارلوتسفيل، فيرجينيا، عام ٢٠١٧.

وقال كونديك إنه على الرغم من أن احتجاجات الكليات كانت قضية "مريحة" أكثر للجمهوريين، إلا أن توقعاته بشأن اقتراب موعد الانتخابات لم تتغير.

ووفقا لمتوسط استطلاعات الرأى الوطنية "FiveThirtyEight"، يتمتع ترامب بتفوق بنسبة ٠.٨ فى المائة على بايدن.

ومثل بايدن، كان الديمقراطيون، فى السباقات الصعبة فى نوفمبر، يسعون جاهدين للعثور على موقف يحد من التداعيات السياسية.

وقالت إليسا سلوتكين، وهى ديمقراطية من ميشيغان تترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأربعاء: “هناك خط ضيق ولكنه مهم للغاية بين التعبير المحمى والخطاب الذى يهدد بالعنف أو يسعى للترهيب”.

