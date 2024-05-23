"تمريض القناة" تنظم مؤتمرا علميا حول "القبالة والصحة النفسية للمرأة"

نظمت كلية التمريض جامعة قناة السويس اليوم الخميس، المؤتمر العلمي المُشترك بين قسمي تمريض أمراض النساء والتوليد والتمريض النفسي والصحة العقلية تحت عنوان:

"القبالة والصحة النفسية للمرأة: رعاية تمريضية متعددة التخصصات في ضوء أهداف التنمية المستدامة".

جاء ذلك تحت إشراف وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد كلية التمريض، وبإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس محمد عبدالله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

جاء المؤتمر نتاجاً لتشجيع إدارة الكلية للعمل البيني بين الأقسام العلمية.

وتم خلاله عرض لأبحاث تمريضية في مجال صحة الأم البدنية والنفسية وكلمات علمية عن القبالة وعن الرقمنة كإتجاهات علي طريق التنمية المستدامة في مجال الصحة.

كما تم عرض ملصقات علمية لطلاب الدراسات العليا وأيضا طلاب مرحلة البكالوريوس.

شارك بالمؤتمر أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعتي بورسعيد والقاهرة.