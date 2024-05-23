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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى بيلاروسيا

بيلاروسيا
بيلاروسيا
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يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وحظر تصدير التقنيات والسلع التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية إلى البلاد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لتشديد القيود على بيلاروسيا لمنع البضائع الغربية من دخول روسيا.

وجاء في التقرير أن "العقوبات الجديدة ستحظر تصدير التقنيات والسلع التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية إلى بيلاروسيا وعبرها".

بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر القيود على تصدير الغاز الطبيعي المسال، والسيارات الفاخرة، وكذلك استيراد الماس من بيلاروسيا. 

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية أن سياسة العقوبات الأوروبية ضد بيلاروسيا غير واعدة.

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