في اليوم 230 للعدوان.. استشهاد 17 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

في اليوم 230 للعدوان الإسرائيلي، استشهد 17 فلسطينيا، من ضمنهم ما يزيد عن 10 أطفال، وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية، في تصريحات نشرتها الوكالة، أن 16 شهيدا من ضمنهم 10 أطفال، استشهدوا، بالإضافة إلى إصابة عدد آخرين، جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وكشفت المصادر عن استشهاد فلسطيني إثر استهداف جيش الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب غزة، يعود لعائلة الشاعر.

وقام جيش الاحتلال باستهداف، فجر اليوم، منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 شهداء.