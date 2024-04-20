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السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الداخلية تضبط عاملا بسبب التحرش بالفتيات في الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط عامل مقيم قرية كفر بدواى مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك حال قيامه بالتحرش بإحدى الطالبات حال استقلالها سيارة أجرة ولمس مواطن عفتها، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

 

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كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من "منار.م.ا"،18 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي الجاري، ومقيمة قرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين بقيام "محمود.ع.و"، 25 عاما، عامل ومقيم قرية كفر بدواى مركز المنصورة، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال استقلالهما إحدى سيارات الأجرة بمنطقة سندوب.

 

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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