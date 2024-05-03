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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على عقوبات الجولة الـ20 من مسابقة الـدوري

الأهلي
الأهلي
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أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الجونة والاتحاد السكندري:

إيقاف محمد عدلي مدرب فريق الجونة لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض الغير لائق على حكم المباراة.

إيقاف أحمد حسام محمد صلاح لاعب فريق الجونة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وسموحة:

إيقاف معتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض ودخول الملعب بدون إذن.

توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 25 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض الجهاز الفني على قرارات الحكم بصورة جماعية بعد المباراة.

إيقاف عمر فتحي محمد علي لاعب المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الإسماعيلي والأهلي:

إيقاف محمد نصر محمد السيد ضاهر لاعب فريق الإسماعيلي لمدة أربعة مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

إيقاف أسامة فيصل أحمد لاعب فريق البنك الأهلي لمدة مباراة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

 

رابطة الأندية المصرية المحترفة مسابقة الدوري عقوبات الجولة الـ20 العقوبات احمد محمدي