تعرف على قرعة بطولتى العالم للناشئين والناشئات للكرة الطائرة

أجريت قرعة بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 17 سنة للكرة الطائرة في سويسرا، والمقرر إقامتهما خلال شهر أغسطس القادم.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للناشئين في بلغاريا خلال الفترة من 24 وحتى 31 أغسطس المقبل، بينما تقام بطولة العالم للناشئات في بيرو خلال الفترة من 17 وحتى 24 أغسطس القادم.

ويشارك في منافسات بطولة العالم للناشئين 16 منتخب تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من: “إيران، تونس، ليبيا، بالإضافة إلى مصر“.

وقد تأهل المنتخب المصري للناشئين إلى بطولة العالم عقب التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في ليبيا بعد الفوز على المنتخب الليبي بنتيجة “3-0“.

بينما تشهد بطولة العالم للناشئات مشاركة 16 منتخب وهم: “بيرو، مصر، الأرجنتين، البرازيل، كندا، الصين، تايبيه الصينية، كرواتيا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، إيطاليا، اليابان، المكسيك، بورتوريكو، تايلاند، تركيا“، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات.

وقد أوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بجوار كلًا من: “إيطاليا، الأرجنتين، والمكسيك“.

وتأهل منتخب الناشئات إلى بطولة العالم بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في نيجيريا بعد الفوز على المنتخب النيجيري بنتيجة “3-1“.

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر لإعداد وتجهيز منتخبي الناشئين والناشئات جيدًا من أجل تحقيق نتائج إيجابية في بطولات العالم، وذلك من خلال إقامة المعسكرات والمباريات الودية.