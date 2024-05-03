ذهبية وفضية لناشئات منتخب مصر للجمباز الفني فى بطولة إفريقيا بالمغرب

حقق منتخب مصر للجمباز الفني للناشئات ميداليتين ذهبية وفضية خلال منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقامة خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو الجاري في مدينة مراكش المغربية۔



وحصلت دنا خليل لاعبة منتخب مصر علي المركز الاول والميدالية الذهبية فردي عام في البطولة الافريقية للجمباز الفني (ناشئات)۔

بينما حصلت جودي خليفة المركز الثاني والميدالية الفضية فردي عام في البطولة الافريقية للجمباز الفني (ناشئات)۔

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للكبار والناشئين في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو الجاري في مدينة مراكش.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للجمباز كل من:

الرجال

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر مدير فني ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.

آنسات

جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب مدير فني ويعاونه رضوى الجوهري.

بينما يضم منتخب الناشئين والناشئات المشارك فى منافسات البطولة الأفريقية كل من:

الناشئين

يحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.

الناشئات

دانا أحمد خليل - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي خليفة، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.

ويواصل الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، نجاحاته فى تنظيم منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني رجال وسيدات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو الجاري ، في مدينة مراكش المغربية.

وتشهد البطولة الأفريقية مشاركة 12 دولة وهي، مصر والمغرب والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وناميبيا وتشاد والكاميرون والسنغال وليبيا وموريشيوس ونيجيريا.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، بحثا عن التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث تعد البطولة واحدة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن البطولة تشهد حجم مشاركة كبير، وأن جميع المنتخبات لديها الأمل في حصد المراكز الأولى والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز، أن هناك تنسيق كامل وتواصل مستمر مع عبد الصادق البطاري رئيس الجامعة الملكية للجمباز، من أجل خروج البطولة بأفضل شكل ممكن.

وأوضح إيهاب أمين، أن رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق داخل القارة الأفريقية، وأن أفريقيا الآن بات لها شأن في البطولات العالمية، وأن منتخب مصر واحدا من أقوى المنتخبات الأفريقية.

ويتواجد الدكتور إيهاب أمين حاليا في المغرب حاليا للإطمئنان ومتابعة استعدادات تنظيم البطولة الأفريقية والتأكيد من جاهزية الملاعب لاستضافة الحدث الهام بالاضافة إلى متابعة منتخب مصر للجمباز الفني۔