ads
الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة: عدم حرمان أى طالب من دخول امتحان نهاية العام

أيمن موسى مدير مديرية
أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف أيمن موسى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن الاستعدادت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ، والتى تعقد في الفترة من 8 مايو وحتى 22 من الشهر نفسه، مؤكدا عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات .

وشدد على ضرورة التنبيه على  عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي من أجهزة الاتصال او التقنية الحديثة داخل اللجان للمراقبين والطلاب، وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة مع الإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

وحسب «تعليم القاهرة»، يؤدي ١٥٩٠٦٤ طالب بالصف الأول الإعدادي، و١٤٩٥٠٦ طالب بالثانى الاعدادي امتحانات نهاية العام بإجمالي ٣٠٨٥٧٠، ويصل عدد طلاب الأول الثانوي :  ١٠٥٨١٠، الثانى الثانوي :  ٩١٢٨٢، باجمالي  ١٩٧٠٩٢

فيما يؤدي قرابة 186 الف طالب بالشهادة الإعدادية امتحان نهاية العام.

أداء الامتحانات الامتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعليم القاهرة