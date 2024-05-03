تعليم القاهرة: عدم حرمان أى طالب من دخول امتحان نهاية العام

كشف أيمن موسى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن الاستعدادت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ، والتى تعقد في الفترة من 8 مايو وحتى 22 من الشهر نفسه، مؤكدا عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات .

وشدد على ضرورة التنبيه على عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي من أجهزة الاتصال او التقنية الحديثة داخل اللجان للمراقبين والطلاب، وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة مع الإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

وحسب «تعليم القاهرة»، يؤدي ١٥٩٠٦٤ طالب بالصف الأول الإعدادي، و١٤٩٥٠٦ طالب بالثانى الاعدادي امتحانات نهاية العام بإجمالي ٣٠٨٥٧٠، ويصل عدد طلاب الأول الثانوي : ١٠٥٨١٠، الثانى الثانوي : ٩١٢٨٢، باجمالي ١٩٧٠٩٢

فيما يؤدي قرابة 186 الف طالب بالشهادة الإعدادية امتحان نهاية العام.