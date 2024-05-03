لأول مرة بقميص إنتر ميامي۔۔ ميسي يحصد جائزة جديدة

واصل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي تألقه مع إنتر ميامي الأمريكي، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر أبريل 2024.

وقدم ميسي أداء مميزًا خلال الشهر الماضي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين في 4 مباريات لعبها، بمجموع 315 دقيقة.

ويعد حصول ميسي على هذه الجائزة، هو الأول له مع إنتر ميامي، منذ انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض ميسي 10 مباريات رسمية مع إنتر ميامي هذا الموسم، وسجل خلالها 12 هدفًا وصنع 7 آخرين.

وأسهم تألق ميسي في احتلال إنتر ميامي صدارة ترتيب القسم الشرقي للدوري الأمريكي، برصيد 21 نقطة بعد خوض 11 مباراة.

وكان الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق الأمريكي، فاز بجائزة أفضل لاعب في إنتر ميامي، عن شهري فبراير ومارس الماضيين.

وحصد ليونيل ميسي، جائزة (الكرة الذهبية)، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022.