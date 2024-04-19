بث مباشر| البلد كلها خرجت تودعهم.. جنازة حاشدة لـ 8 أفراد من عائلة واحدة بالدقهلية

فى مشهد جنائزي مهيب يتقدمه 8 نعوش، خرج المئات من أهالى قرية ميت العامل بمركز أجا محافظة الدقهلية،مساء اليوم الجمعة، لششييع جثامين 8 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث سير على طريق شبرا بنها الحر بنطاق محافظة القليوبية، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

أهالي قرية ميت العامل يشيعون ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر:

كانت قرية ميت العامل قد اتشحت بالسواد بعد إعلان نبأ وفاة 8 من عائلة واحدة وسط حالة من الصدمة من هول الفاجعة.

وخرج مئات الأهالي فى القرية لتشييع جثامين كلا من:" عفاف عبدالعزيز الملا، وشقيقتها علية عبدالعزيز الملا، وشقيقهم عفت عبدالعزيز الملا ، وطارق عوض الله، وسالي محمد عماد الملا ونجلها الطفل محمد عبدالحميد و ياسمين محمد عمر الملا ، واميرة محمد عزت الملا .

مصرع 8 من أسرة واحدة فى حادث سير بطريق شبرا بنها الحر:

كان طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، قد شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 8 أخرين جميعهم من محافظة الدقهلية، منهم 8 من أسرة واحدة، جرى نقلهم جميعا لمستشفيات بنها التعليمى ومستشفى التأمين الصحي.

وتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطاراً اللواء محمد البطوطى مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد فيه بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

أنتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادثة وتبين مصرع وإصابة 16 شخصاً جميعهم من محافظة الدقهلية وجري نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي التعليمى ببنها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفيين، كما صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

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