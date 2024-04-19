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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

طالبة تبلغ عن والدتها بممارستها الرذيلة مع ميكانيكى بمسكنهم فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط ربة منزل وميكانيكي حال قيامهما بممارسة الرذيلة داخل مسكن الأولى بعد تمكن صاحب المنزل من ضبطهما نتيجة تلقيه اتصال من نجلة الأولى بوجود أحد الأشخاص رفقة والدتها بالشقة سكنهما وبسؤالهما اقرا بوجود علاقة عاطفية بينهما واستغلال المتهمة تواجد زوجها خارج البلاد للعمل فى احدى الدول العربية.

طالبة تبلغ عن والدتها بممارستها الرذيلة مع ميكانيكى فى الدقهلية:

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل مأمور مركز شرطة شربين، من "أحمد.ع.ح.إ"،35 عاما، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ومقيم قرية محلة انجاق دائرة المركز بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط "مصطفى.م.ع"،31عاما، ميكانيكي، ومقيم ذات القرية حال تواجده رفقة"ن.ع.ع"،36 عاما، ربة منزل، داخل الشقة سكنها بالطابق الرابع بالعقار ملكه.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المبلغ قرر بورود اتصال هاتفي له من نجلة المتهمة وتدعى"ب.ي.ع"،16 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني، مفاداه تواجد أحد الأشخاص رفقة والدتها بالشقة سكنهما فتوجه الى المسكن وبعض الأهالي وجرى ضبطهما حال ممارستهما الرذيلة.

جرى ضبط المتهمين واصطحابهما لمركز شرطة شربين وبمواجهتهما اقرا واعترفا بإرتكاب الواقعة كونهما مرتبطين عاطفيا،واستغلال المتهمة تواجد زوجها للعمل فى احدى الدول العربية .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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