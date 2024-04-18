ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضحي بحياته لإنقاذ فتاة من الغرق.. أهالي الدقهلية يشيعون جثمان يوسف عماد .. شاهد

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شيع أهالي محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جثمان الشماس يوسف عماد الدين خليل غبريال، والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" والذي لقي مصرعه غرقا أثناء إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.
وجري أداء صلاة الجنازة عليه بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمدينة المنصورة وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أفراد أسرته وأصدقائه.
تعود الواقعة عندما ورد إخطارا لمدير أمن الدقهلية مساء أمس من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام فتاة بمحاولة الانتحار بإلقاء نفسها في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا وقفز ثلاثة شباب لإنقاذها حيث تمكنوا من ذلك إلا أن أحدهم جرفه التيار وغرق.
بانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ جرى انتشال جثمان الشاب وتبين أنه يدعى يوسف عماد الدين خليل غبريال 25 عاما، مقيم شارع الجامعة متفرع من منطقة مدينة السلام بمدينة المنصورة.
بسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب شاهد فتاة تلقي بنفسها من كوبري طلخا، فقفز خلفها محاولا إنقاذها، وتمكن من إخراجها من المياه بمساعدة اثنين آخرين إلا أنه لم يستطع الخروج من المياه وجرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.
وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثمان إلى ذويه وصرحت بالدفن.

https://www.facebook.com/share/v/sjcMXf3cfCo5cEC6/?mibextid=oFDknk

 

250
250
247
247
249
249
243
243
242
242
245
245
248
248
الأنبا انطونيوس انقاذ فتاة شهيد الشهامة كنيسة الأنبا أنطونيوس مدينة المنصورة مستشفى المنصورة الدولي مستشفى المنصورة محافظ الدقهلية مشرحة مستشفي المنصورة الدولي محافظة الدقهلية