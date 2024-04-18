ضحي بحياته لإنقاذ فتاة من الغرق.. أهالي الدقهلية يشيعون جثمان يوسف عماد .. شاهد

شيع أهالي محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جثمان الشماس يوسف عماد الدين خليل غبريال، والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" والذي لقي مصرعه غرقا أثناء إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وجري أداء صلاة الجنازة عليه بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمدينة المنصورة وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أفراد أسرته وأصدقائه.

تعود الواقعة عندما ورد إخطارا لمدير أمن الدقهلية مساء أمس من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام فتاة بمحاولة الانتحار بإلقاء نفسها في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا وقفز ثلاثة شباب لإنقاذها حيث تمكنوا من ذلك إلا أن أحدهم جرفه التيار وغرق.

بانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ جرى انتشال جثمان الشاب وتبين أنه يدعى يوسف عماد الدين خليل غبريال 25 عاما، مقيم شارع الجامعة متفرع من منطقة مدينة السلام بمدينة المنصورة.

بسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب شاهد فتاة تلقي بنفسها من كوبري طلخا، فقفز خلفها محاولا إنقاذها، وتمكن من إخراجها من المياه بمساعدة اثنين آخرين إلا أنه لم يستطع الخروج من المياه وجرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثمان إلى ذويه وصرحت بالدفن.

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