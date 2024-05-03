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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"القاهرة الاخبارية": صافرات الإنذار تدوي بأوكرانيا تزامنا مع تحليق مقاتلات ميج 31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل، بأن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا تزامنًا مع تحليق مقاتلات ميج 31.

وفي  السياق ذاته، قال اللواء فاديم سكيبيتسكى، نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن موقف أوكرانيا فى ساحة المعركة أصبح أكثر خطورة من أى وقت مضى منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الشاملة.

وتوقع أن تمضى روسيا في شهر مايو قدمًا فى خطتها للاحتلال الكامل لمنطقتى دونيتسك ولوهانسك الشرقيتين، حيث حققت مؤخرا مكاسب إقليمية بينما كانت أوكرانيا تنتظر المساعدات العسكرية الغربية.

 

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