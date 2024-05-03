الدوري السعودي۔۔ الهلال يتفوق على التعاون في الشوط الأول "فيديو"

تفوق فريق الهلال على مضيفه التعاون بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

عاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش لقيادة خط هجوم الزعيم أمام التعاون، بعد تعافيه من الإصابة، التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن الملاعب لأسابيع.

سيطر الهلال على مجريات اللعب في الشوط الأول، ونجح في اختراق حصون دفاع التعاون، بتسجيل هدف، جاء عن طريق ميتروفيتش بكرة رأسية بعد تمريرة ميشايل ديلجادو في الدقيقة 40.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 80 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب مركز الوصافة، بينما يأتي التعاون في المركز الرابع وفي رصيده 51 نقطة.

وبدأ الهلال، مباراة التعاون، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري

وفي الهجوم: مالكوم دي أوليفييرا - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.