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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط عامل تعدى على نجلة شقيقة زوجته حتى حملت سفاحا في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل ومقيم قرية سلكا، دائرة المركز بعد قيامه بالتعدي جنسيا على نجله شقيقة زوجته حتى حملت سفاحا فى الشهر السادس و بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمدعز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من "أ.ح.ا"، 47 عاما، معاون خدمة بمستشفى المنصورة الجامعي ومقيم قرية البرامون دائرة المركز، وبرفقته نجله "أ"،16 عاما، لا تعمل ومقيمة طرف والدتها بقرية سلكا بقيام زوج خالة نجلته ويدعى "نبيل.هـ،.ك"،45 عاما، ومقيم قرية سلكا دائرة المركز بالتعدي على نجلته جنسيا ومعاشرتها معارة الأزواج حتى حملت منه سفاحا فى الشهر السادس حال تواجدهما بمفردهما بمنزل والدتها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة ومعاشرتها حتى حملت منه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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