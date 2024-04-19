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الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بلاغ يتهم شابا بمعاشرة فتاة حتى حملها فى الدقهلية.. والمتهم :"كانت خطيبتي"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط شاب فى العقد الثاني من عمره وذلك بعد بلاغ سائق اتهمه بمعاشرة نجلته جنسيا أكثر من مرة بقرية البرامون التابعة للمركز حتى حملت سفاحا فى الشهر الثاني وبمواجهته أقر بإرتباطه عاطفيا بالمجني عليها وسبق خطبتها وفسخ الخطوبة منذ 6 أشهر.

بلاغ يتهم  شاب بمعاشرة فتاة حتى حملها سفاحا فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، دير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، من"ا.ا.ا"،45 عاما، سائق ومقيم قرية البرامون، وبرفقته نجلته "ش"،20عاما طالبة بمعهد التمريض، بقيام "أحمد.ع.س.م"،21 عاما،ومقيم بذات القرية بمعاشرة نجلته معاشرة الأزواج أكثر من مرة وحملها منه سفاحا فى الشهر الثاني.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث من ضبط  المشكو فى حقه و بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة برضاها لوجود علاقة عاطفية وسابقة خطبتهما وفسخ الخطبة منذ حوالي ستة أشهر.

وبسؤال نجلة الشاكي أقرت أنها ترتبط بالمتهم بعلاقة عاطفية وسبق وأن واقعها جنسيا أكثر من مرة وفور شعورها آلام توجهت رفقة والدتها إلى أحد الاطباء ليخبرها أنها حامل فى شهرها الثاني.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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