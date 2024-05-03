وقفة تضامنية مع فلسطين في محيط جامعة السوربون في فرنسا

نظم عدد من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين وقفة تضامنية مع فلسطين، اليوم الجمعة، في محيط جامعة السوربون العريقة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتوافد عدد من الطلاب إلى ساحة "بانتيون" المبنى الأثري الروماني في محيط جامعة السوربون، الواقعة بالدائرة الخامسة وسط باريس، واحتشدوا بالأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بـ "وضع حد للإبادة الجماعية" في غزة، وذلك بدعوة من العديد من الاتحادات الطلابية.

ووسط تواجد أمني، ردد الطلاب هتافات داعمة لفلسطين، منها "غزة، غزة، باريس معكم" وهتافات أخرى "حرروا غزة.. حرروا فلسطين".

وعبرت إحدى الطالبات عن تضامنها مع فلسطين، مؤكدة تواجدها هنا من أجل المطالبة بوقف الإبادة الجماعية، ومن أجل وقف إطلاق النار في غزة.

كما رفع الطلاب لافتات تطالب بوقف المجازر ووضع حد للاستيطان، معربين عن دعمهم وتضامنهم مع غزة ومع الشعب الفلسطيني.

ولا يعد هذا أول حراك طلابي من أمام جامعة السوربون الفرنسية العريقة، حيث تجمع عشرات الطلاب الاثنين الماضي داخل المؤسسة العريقة، بالخيام والأعلام الفلسطينية، وقام عدد منهم بنصب خيام بالساحة داخل الجامعة، تضامنا مع فلسطين وللمطالبة بـ "وضع حد للإبادة الجماعية" في غزة، لكن سرعان ما تدخلت الشرطة وقامت بفض اعتصام الطلاب.

يأتي هذا الحراك الطلابي بعد أن تم فض اعتصام آخر لطلبة معهد العلوم السياسية الشهير في باريس، صباح اليوم، حيث تجمع عشرات الطلاب داخل المبنى التاريخي للمعهد، منذ أمس الخميس، تعبيرا عن دعمهم للفلسطينيين واحتجاجا على عدم تلبية طلباتهم المتمثلة بالتنديد بالإبادة في غزة، وأيضا احتجاجا على رفض إدارة المعهد مراجعة علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية.

ودخلت الشرطة الفرنسية معهد العلوم السياسية لإخراج عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، الذين اعتصموا بداخله، منذ أمس الخميس، وسارت عملية إخلاء موقع اعتصام الطلاب بشكل جيد دون عنف.

ويحتشد الطلاب داخل الجامعات الفرنسية، تعبيرا عن دعمهم للفلسطينيين، وذلك أسوة بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي اجتاحت الجامعات الأمريكية.