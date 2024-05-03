روسيا: أوكرانيا تستعد لشن هجوم جديد على جسر القرم.. ونتوعدها برد انتقامى ساحق

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تستعد "بشكل علني" لشن هجوم آخر على جسر القرم، متوعدة بـ "رد انتقامى ساحق" حال تنفيذ ذلك.

وأضافت زاخاروفا فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية "الاستعدادات تُجرى الآن لشن هجوم آخر على جسر القرم، وبدعم مباشر من الغرب".

واستذكرت: "فى مثل هذا اليوم من العام الماضي، حاولوا (كييف بدعم الرغب)، تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على الكرملين فى موسكو".

وحذرت زاخاروفا كلًا من واشنطن ولندن وبروكسل من أن أى أعمال عدوانية ضد شبه جزيرة القرم أوجسر القرم محكوم عليها بالفشل وستقابل بضربة انتقامية ساحقة".

وأوضحت "خلال الأيام الأخيرة، شوهدت القوات الأوكرانية وهى تستخدم عدة صواريخ طويلة المدى من طراز (ATACMS) أمريكية الصنع، والتى تم استلامها سرًا قبل شهر، لشن هجوم ضد شبه جزيرة القرم".