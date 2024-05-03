"تعليم بورسعيد": امتحانات الإعدادية «بابل شيت».. وباركود لتأمين الأوراق

كشف الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عن عقد ورش عمل واجتماعات، مع موجهي عموم المواد، لمناقشة مواصفات الورقة الامتحانية، في ضوء المعايير الجديدة، لطلاب المرحلة الابتدائية، والتي تتم على مستوى المدارس وبإشراف الادارات التعليمية.

وأوضح «عبدالتواب» لـ«البوابة نيوز»، أنه يتم امتحان طلاب المرحل الإعدادية من الأول الإعدادب وحتى الثالث بنظام «بابل شيت»، وهي تتم بمواصفات معينة للامتحانات، لافتًا إلى أنه تمت طباعة الامتحانات ويتم توزيعها بسرية تامة.

وأشار مدير تعليم بورسعيد، إلى أنه يتم وضع باركود لاوراق امتحان الشهادة الإعدادية، مؤكدا فتح مظاريف الامتحان داخل اللجنة، والتي تضم كل منها 100 ورقة امتحانية، توزع على الطلاب، وعددهم 20 طالب داخل كل لجنة، وذلك لمنع الغش.

وأكمل «عبدالتواب»، هناك موجه مقيم في كل مدرسة لتذليل الصعاب داخل كل لجنة، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية ومركزية، للتواصل مع الادارات والمديرية بشكل مباشر، وكذا للوزارة، والتواصل المستمر.

وأوضح أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية 45 الف طالب، ويصل عدد طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، قرابة 25 الف طالبا، فيما يصل عدد طلاب الشهادة الاعدادية 12 الفا و600 طالب.