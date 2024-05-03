العثور علي جثة شاب مدفونة بجوار منزله في البحيرة.. ما هي القصة؟

عثر الأهالي بقرية علقام التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على جثة لشاب، فى منتصف العقد الثالث من العمر، مدفونه بجوار منزله في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بعثور أهالى قرية علقام التابعة لدائرة المركز على جثة لشاب مدفونة بجور منزله وتم التحفظ عليها لحين انتقال النيابة العامة لإجراء المناظرة للجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم حمادة برئاسة الرائد كريم الخولى رئيس مباحث المركز، والعقيد محمد الشاذلى رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "حسن.ص.ح" 25 عامًا، ومقيم بذات القرية.

وانتقلت النيابة العامة بمركز كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس النيابة العامة تحت إشراف المستشار حسام أبو شليب المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور لمكان الواقعة، وجارى مناظر الجثمان، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.