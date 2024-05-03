"الإندبندنت": الميناء الأمريكي بغزة جاهز تقريبا لكن المساعدات الإنسانية قد تتأخر بسبب الطقس

"قد تتأخر المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة، لكن بناء الميناء الأمريكي المؤقت بغزة قد اكتمل إلى حد كبير"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم الجمعة.

عملية لوجستية ومخاوف الطقس

وقال جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، في تصريحات للصحفيين، إن بناء الميناء الأمريكي المؤقت، الذي يتعامل معه الجنود الأمريكيون كجزء مما تسميه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عملية لوجستية مشتركة فوق الشاطئ، جاهز تقريبا.

وأشارت الصحيفة إلي أن الميناء المؤقت هو مشروع كبير للجيش الأمريكي وحلفاء آخرين في الشرق الأوسط.

وأضاف كيربي: "هناك أيضا بعض المخاوف المتعلقة بالطقس في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي قد تؤثر على تاريخ بدء وصول المساعدات الإنسانية،" متابعا إن الطقس في تلك المنطقة "يمكن أن يكون غير متوقع."

وأوضح: "أن الطقس الآن عامل مثل أي شيء آخر."

المنصة العائمة

وجاءت تصريحات كيربي بعد يوم واحد فقط من تصريح نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج، للصحفيين، بأن "الميناء قد تم بناؤه بالكامل."

وأضافت سينج أن "الجسر" الذي يربط الميناء بشاطئ غزة "جار" بناؤه، لكنها رفضت أن تذكر بالتفصيل متى يمكن الانتهاء منه بالكامل.

وتابعت: "لذلك فيما يتعلق بتاريخ التسليم، قلنا منذ البداية في أوائل مايو. ما زلنا نعتقد أننا في طريقنا لتحقيق ذلك، لكن ليس لدي موعد محدد بشأن موعد وصول المساعدات الإنسانية."

ولفتت الصحيفة إلي أن المنصة العائمة عبارة عن نظام معقد تم بناؤه في البحر، مع جسر للشاحنات التي تحمل المساعدات التي ترسيها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشاطئ.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن بناء الميناء خلال خطابه عن حالة الاتحاد في شهر مارس الماضي، بعد تزايد الاستياء بين الديمقراطيين والناخبين الديمقراطيين من رد الرئيس الأمريكي على تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة.

كما أدت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء الجامعات الأمريكية في الأيام القليلة الماضية إلى تكثيف الأسئلة حول موعد وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأدي عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة إلي استشهاد 34,622 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 77,867 اخرين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الجمعة.