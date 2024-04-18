ننشر أسماء الفائزين بنتيجة جمعية الهلال الأحمر المصري بالقليوبية

شهدت انتخابات مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بالقليوبية، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم واختيار مجلس الإدارة الجديد، وسط أعمال تأمينية مشددة من قبل رجال مديرية أمن القليوبية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أشرف محمود، وعضوية رفعت خيال، وممثل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، نتيجة الانتخابات التي أجريت صباح اليوم الخميس، بعد فتح باب التسجيل بالحضور والتصويت واعتماد الميزانية الخاصة بالجمعية فوز كلا من نجلاء الفرماوي، وفاتن خربوش، وخالد الديب، ونرمين عدلي، والدكتور نصيف حفناوي عضو مجلس الشيوخ، ونهال دوام، والنائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، وعبد الحميد رخا، ومحمود جبر، واللواء عبد اللطيف أبو الخير، والدكتور محمد عبد الحليم الظاهر، وعن الشباب سعد صبري حجاب.

وتقدم للترشيح في انتخابات مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية 29 مرشحا، وجرت المنافسة بينهم علي 12 مقعدا منها مقعد الشباب، حيث تم فتح باب التصويت في الساعة العاشرة صباح اليوم، وانتهي التصويت في الساعة الثانية عشرة، ثم بدأت عملية الفرز من قبل اللجنة المنظمة.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات، أن عملية التصويت تمت علي مستوى كبير من الشفافية والنزاهة، باستخدام الصناديق الشفافة وتوفير الدعم اللوجيستي لسير التصويت في سيولة ويسر، حيث مر اليوم بهدوء تام.

انتخابات الهلال الأحمر بالقليوبية

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