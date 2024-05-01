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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يهزم إنبي ويحلق على قمة الدوري "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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واصل فريق بيراميدز التحليق على قمة الدوري الممتاز بالفوز على إنبي بهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز. 

سجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب محمد إسماعيل حامد مدافع إنبي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 63.

بهذه النتيجة واصل فريق بيراميدز التحليق على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع رصيده إلى 38 نقطة ويمتلك 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق إنبي المركز الرابع برصيد 29 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود صابر - يوسف أسامة - أحمد توفيق - محمود دونجا - دودو الجباس - مروان حمدي - إبراهيم عادل

مباراة بيراميدز وانبي الدوري الممتاز جدول ترتيب الدوري