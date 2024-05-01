مدرب بيراميدز: أهدرنا فرصا كثيرة.. وإيجابيات عديدة للفوز على إنبي

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز الصعب الدي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل والاستمرار في صدارة الدوري، مشددا على أن المنافس فريق قوي ويلعب كرة قدم مميزة والفوز عليه كان مهما لتحقيق الانتصار الرابع تواليا والابتعاد بصدارة الدوري.

وحقق بيراميدز الفوز على مضيفه نادي انبي بهدف دون مقابل على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري.

بهذه النتيجة واصل فريق بيراميدز التحليق على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع رصيده إلى 38 نقطة ويمتلك 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق إنبي المركز الرابع برصيد 29 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة.

وقال كرونسلاف في المؤتمر الصحفي إن الفريق قدم مباراة غاية في القوة وكان الأفضل في كل شيء والأكثر خطورة واستحق الفوز وأضاع العديد من الفرص التي كان بالإمكان تسجيلها والخروج بنتيجة أكبر، موضحا أنه سعيد للغاية برد الفعل الرائع من جانب اللاعبين وخاصة البدلاء بعد الدفع بهم في توقيت صعب وظهورهم بشكل ممتاز للغاية وتعويض الإصابات التي تعرض لها الفريق مؤخرا وخاصة أحمد سامي وعلي جبر وزلاكة وإسلام عيسى، وكذلك الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق بسبب الإيقاف رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافط.

أوضح المدرب أنه لا يفكر كثيرا في أمر صدارة الدوري ويلعب كل مباراة بهدف الفوز لأن المشوار ما يزال طويلا وهناك نصف البطولة لم يلعب بعد.