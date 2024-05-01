تعرف على كيفية نقل صورك من الآيفون إلى الكمبيوتر باستخدام كابل USB

أفادت مايكروسوفت عن توفير أدوات استيراد الصورالتي تضمن العمل مع الهواتف الذكية والكاميرات الرقمية، ويعد نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows عن طريق كابل USB أمرًا سهلا كما هو الحال عند نقلها إلى جهاز Mac

ويشترط عند اعتمادك على إصدار Windows الذي تستخدمه، إلى تثبيت iTunes 12.5.1 أو إصدار أحدث أو تثبيت تطبيق Apple Devices الحديث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتوفير برامج التشغيل الضرورية لنظام Windows للتعرف على جهاز آيفون.

ومع العلم ليس من المهم تثبيت هذا من متجر Microsoft أو تنزيله مباشرة من موقع Apple على الويب، وذلك عند توفر iTunes أو Apple Devices موجودان ومحدثان، فمن المفترض أن تكون جاهزا ، بعد ذلك يحدث كل شيء في التطبيقات التي توفرها Microsoft كجزء من Windows.

الخطوة 1: يجب إلغاء قفل جهاز iPhone الخاص بك، وقم بتوصيله بالكمبيوتر باستخدام كابل USB مناسب.

الخطوة 2: على جهاز iPhone الخاص بك، حدد "السماح" من مربع الحوار الموجود على جهاز iPhone الخاص بك للأذن لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بالاتاحة إلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على جهازك، وأدخل رمز المرور الخاص بك للتأكيد.

الخطوة 3: افتح تطبيق الصورعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة 4: حدد استيراد بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة 5: حدد جهاز iPhone الخاص بك من قائمة الأجهزة المتصلة التي تظهر وانتظر حتى يتم تحميل المحتوى من جهازك.

الخطوة 6: اختار صورة أو مقطع فيديو واحدا أو أكثر لاستيراده.

الخطوة 7: حدد إضافة (#) عناصر .

الخطوة 8: حدد المجلد الذي تريد حفظ صورك فيه وحدد استيراد .