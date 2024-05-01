إسرائيل تواجه ضغوطا بشأن مساعدات غزة وسط محادثات الرهائن

أدى الاجتماع الأخير لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تكثيف الضغوط على القيادة الإسرائيلية لتعزيز توصيل المساعدات إلى غزة. وشدد الاجتماع على ضرورة إدخال تحسينات مستدامة على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، وهي نقطة كررتها الوكالات الإنسانية على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا.

وفقا للجارديان، يشير قرار إسرائيل بإعادة فتح معبر إيرز ومبادرة الولايات المتحدة لبناء رصيف بحري لتوصيل المساعدات إلى تحسن تدريجي في وضع المساعدات. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث تشير الوكالات الإنسانية إلى العقبات البيروقراطية والقيود اللوجستية التي تعرقل جهود الإغاثة داخل غزة. علاوة على ذلك، فإن الخلافات حول دقة أساليب عد الشاحنات الإسرائيلية تزيد من تعقيد الوضع.

في خضم هذه التطورات، أبلغ الأردن عن هجمات على قوافل المساعدات الإنسانية من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مما يسلط الضوء على البيئة المتقلبة المحيطة بجهود إيصال المساعدات.

بالتزامن مع معضلة المساعدات، تتزايد التكهنات بشأن هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أثار معارضة شديدة من حلفاء إسرائيل، وخاصة موقف الولايات المتحدة الثابت الذي يؤكد الحاجة إلى خطة إنسانية شاملة قبل الموافقة على أي عمل عسكري، مما يعكس مخاوف بشأن سقوط ضحايا محتملين بين المدنيين وعرقلة المساعدات.

وتضيف أزمة الرهائن طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع، حيث يُنظر إلى المحادثات في القاهرة باعتبارها فرصة محورية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس. ويسلط تواصل بلينكن مع عائلات الرهائن الضوء على خطورة القضية، حيث حثت الولايات المتحدة حماس على قبول اتفاق هدنة يتضمن إطلاق سراح الرهائن وفترة من الهدوء المستمر.