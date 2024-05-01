إمام عاشور يسجل أول أهدافه مع الأهلي في الدوري

وضع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى بصماته مع الشياطين الحمر في مسابقة الدوري الممتاز رغم التألق مع الفريق منذ الانضمام في يناير الماضي.

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي عند الدقيقة 57 من عمر اللقاء ليكون أول أهدافع بالقميص الأحمر في مسابقة الدوري بعدما أحرز من قبل في كأس العالم للأندية.

بهذ الهدف وصل إمام عاشور إلى هدفه رقم 18 في مسابقة الدوري، منها 13 هدفا بقميص الزمالك، و4 أهداف بقميص حرس الحدود.

وكان آخر هدف أحرزه إمام عاشور في مسابقة الدوري المصري مع الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 7 ديسمبر 2022.

أحرز ثنائية الأهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 33 وإمام عاشور في الدقيقة 57، بينما سجل هدف الإسماعيلي اللاعب عبدالرحمن مجدي من ضربة جزاء في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول الدوري الممتاز بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.