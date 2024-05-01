كولومبيا تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

قرر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب "حرب الإبادة"، التي تشنها على قطاع غزة، قائلا "إذا ماتت فلسطين تموت الإنسانية ولن نتركها تموت".

وقال بيترو - في كلمة أمام الجماهير بمناسبة عيد العمال العالمي، أوردتها قناة "الحرة" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، "هنا، أمامكم، تعلن الحكومة الانتقالية، رئيس الجمهورية، أنه سيتم قطع العلاقات الدبلوماسية غدا مع دولة إسرائيل".

وأكد الرئيس الكولومبي - في كلمته - أن العلاقات مع تل أبيب؛ سوف تنقطع بسبب "وجود حكومة إبادة جماعية" في إسرائيل، مضيفا أنه:"لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدى أمام الأحداث في قطاع غزة".

وانتقد بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبا الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قضية أقامتها أمام محكمة العدل الدولية.

يذكر أنه قبل نحو شهر، قالت محكمة العدل الدولية إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب إفريقيا، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان "سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده".